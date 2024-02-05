Luego de llegar a un acuerdo con el Gobierno federal este domingo, los transportistas decidieron suspender el paro nacional programado para este lunes, 5 de febrero.

Los transportistas participaron en una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, y luego de acordar seguir con las negociaciones con la autoridad federal, anunciaron la cancelación de la movilización y los posibles bloqueos carreteros convocados por la Coalición de organizaciones unidas de autotransporte.

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Los inconformes exigen acciones para atender la falta de seguridad en las carreteras del país.

Entre los acuerdos alcanzados con la Federación Mexicoamericana de Transportistas, A.C. (FEMATRAC), Organización Integradora de Derechos Convencionales, A.C. (INDECO), Alianza Mexicana de Transportistas, A.C. (AMTAC) y Unión de Transportistas de Carga (UTRACASIN), destacan la integración de mesas de trabajo en tres temas: