Saca al mangaka que llevas dentro, e intégrate al taller de dibujo japonés para niños que a partir del lunes 12 de febrero ofrecerá la paceña Biblioteca Pública Maestro Justo Sierra.

El recinto ubicado en Altamirano y Constitución, en el centro de La Paz, ha preparado para ti los el taller de dibujo manga y anime para niños de entre 7 a 12 años de edad, que impartirá Mirza Martínez del 12 de febrero al 15 de marzo de 5 a 7 de la tarde.

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Solo lleva papel y lápiz.

El costo del taller es de 400 pesos.