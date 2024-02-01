El presidente de la Asociación de Hoteles del municipio de Los Cabos, Mauricio Salicrup reconoció que actualmente hay menos turismo que consume en los restaurantes locales debido a la presencia de los resorts que manejan las tarifas denominadas «todo incluido».
Lo anterior, se dio luego de que el presidente de dicha agrupación hotelera fuera cuestionado si existía algún tipo de preocupación por parte del sector hotelero, ya que los restauranteros y centros nocturnos de la denominada «zona dorada» de Cabo San Lucas en días pasados habrían externado su desconcierto ante la poca presencia de turistas consumiendo en restaurantes o bares.
«La falta de turistas en el centro (Cabo San Lucas) no es motivado por la ausencia de turismo en el destino, sino porque hubo una disminución de arribos de vuelos en comparación a enero del año pasado y, es importante decir que después de la pandemia hay menos demanda en los hoteles de lujo, y ese turismo, está acostumbrado a salir del hotel a consumir a los restaurantes».
«Y en este inicio de año, en donde tuvimos mayor concentración fue en los hoteles All Inclusive; hoteles, en donde el huesped esta acostumbrado a salir muy poco, eso es todo. No es que haya menos turistas en Los Cabos, simplemente es que en el dinamismo de este año para Los Cabos, le tocó más turismo todo incluido».
Mauricio Salicrup recalcó que en ese mismo dinamismo del turismo «todo incluido» que está llegando a Los Cabos es uno de los orígenes de que las transportadoras y los taxis hayan visto su disminución en cuanto a pasaje.
«A eso me refiero con el dinamismo que está llegando a Los Cabos, porque ese tipo de cliente (todo incluido) no es de los que utiliza taxis o transportadoras; entonces, ellos, como sector transporte turístico, ven bajas en sus números, pero, no se dan cuenta que es por el tipo de cliente que estamos recibiendo».