Prestadores de servicios turísticos de La Paz llevaron a cabo una manifestación el martes frente a las oficinas delegacionales de la SEMARNAT, exigiendo explicaciones sobre la negación de permisos para el avistamiento de tiburón ballena en la presente temporada.

Alejandra Guzmán de la Campa, líder de los inconformes, explicó que a pesar de tener una trayectoria de 15 años en la actividad de avistamiento en la bahía de La Paz, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no renovó sus autorizaciones. La justificación aparente es la saturación de la capacidad de pangas permitidas para realizar esta actividad turística.

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Los prestadores de servicios, alrededor de 12, excluidos de la temporada, alegan haber presentado su documentación en tiempo y forma. La única corrección solicitada, relacionada con una fecha para que coincidiera con la carta de adhesión al plan de manejo, se realizó puntualmente. Sin embargo, el retraso en la publicación del plan de manejo por parte de SEMARNAT complicó el proceso.

Se presume que esta corrección colocó a los prestadores en una nueva cola, resultando en la pérdida de oportunidad para obtener los permisos. Guzmán de la Campa lamentó la falta de prontitud por parte de la autoridad federal y pidió que, ante la demora, se otorgue una autorización provisional. Además, solicitó la organización de mesas de trabajo para establecer criterios claros de prelación en la asignación de permisos en el futuro.

«Consideramos que es una injusticia, ya que somos operadores con una larga historia en la entidad, sin historial de faltas y comprometidos con la preservación del animal. Creemos que eso debería tener peso», concluyó Guzmán de la Campa.