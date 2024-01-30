El dirigente de la agrupación denominada «El Barzón» en Baja California Sur, Isidro Martín Ibarra Morales dio a conocer que el tema del transporte en el municipio de Los Cabos tiene problemas a causa del dirigente estatal del transporte, Martín Salinas Ceseña y su conflicto de interés.

En entrevista, Isidro Ibarra dijo «el desempeño de Martín Salinas como dirigente del transporte estatal ha sido nulo, en lo legal, social y sobretodo, en solucionar los problemas que están alrededor del transporte que se dedica al pasaje de turistas».

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«Lo que está haciendo Martín Salinas es tirar por la borda y poner en riesgo todo lo que han invertido los verdaderos empresarios y dueños de los complejos turísticos que hay en el municipio de Los Cabos. Y obvio, con eso, se pone en riesgo la paz social y laboral».

«Martin Salinas tiene un claro conflicto de interés al perteneces a un gremio en específico de taxis».

Isidro Ibarra recordó que con el funcionario estatal “se está volviendo al pasado, a esa historia donde se bajaba al pasaje, se detenían por parte de las autoridades a las transportadoras, pareciera que esta historia es un círculo. Hay que recordar, que fue la misma policía federal quien tuvo que defender a las transportadoras porque las situaciones estaban fuera de control”.

«Tiene que haber una justicia para los taxistas, pero, con la verdad jurídica, ya que se tiene que llegar a retomar los acuerdos entre los actores principales como lo son los diversos gremios de taxis. Este gobierno no se ha ocupado en el interés de los choferes, que son la gran mayoria; y tambien, pensar en las transportadoras turísticas que están en cinco asociaciones».

El actual líder del Barzón en el Estado fue contundente al señalar que Carolina Cervantes Armenta, secretaria de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIMM) y Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa, quien es delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), “son la otra parte responsable de todos los problemas que están sucediendo con el transporte turístico en Los Cabos, junto con Martín Salinas” finalizó.