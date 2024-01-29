Pobladores de Ciudad Constitución han denunciado la presunta profanación de tumbas en el Panteón Viejo. Visitantes que acudieron al lugar para honrar a sus seres queridos se encontraron con fosas abiertas, generando consternación en la comunidad.

Según la denuncia realizada a través de redes sociales, el Panteón Viejo, ubicado en la calle Álvarez Rico y 16 de Septiembre, ha sido el escenario de este preocupante incidente.

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Causas

Ciudadanos atribuyen la problemática a la ausencia de vigilancia por parte de las autoridades municipales, lo que ha permitido que individuos sin escrúpulos y adictos a las sustancias alteren el descanso de los fallecidos en el panteón.

Ante esta situación, la comunidad hace un llamado urgente a las autoridades locales para que tomen medidas inmediatas, como, cerrar el panteón o aumentar la vigilancia, con el fin de prevenir futuros actos de profanación y a su vez, proteger el lugar.

Internautas se han unido para expresar su preocupación e indignación, instando a una pronta acción por parte de las autoridades para abordar este problema que afecta profundamente a la comunidad de Ciudad Constitución.