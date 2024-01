Cumplió su sueño septuagenaria abuelita

Una abuelita viuda de Colorado Springs esperó hasta después de jubilarse, para cumplir uno de los sueños de su vida: convertirse en bailarina de pole dance.

Starr Stauffer Wise, de 75 años, hizo realidad su fantasía en febrero de 2021 cuando comenzó a tomar clases después de leer un artículo sobre una mujer llamada Diane Martin, quien comenzó a bailar en barra cuando tenía 50 años y luego comenzó a enseñar sus movimientos a otras personas.

«Cuando leí ese artículo, me emocioné muchísimo, me recordó un viejo sueño mío: el baile en barra, que había estado en mi lista de deseos durante años, pero de alguna manera quedó relegado a un segundo plano”, dijo la abuelita a The Sun.

Aunque inicialmente cuestionó si sería capaz de practicar el deporte de alta intensidad con su historial médico, que incluye artritis reumatoide en muñecas y manos, una deformidad en su mano derecha y osteoporosis, lo hizo de todos modos.

Así, la abuelita envió un mensaje a Pole Revolution, la empresa de Martin, y preguntó si había alguna restricción de edad, cuando le dijeron que no había ninguna, se inscribió en una clase de introducción.

«No tenía ni idea de si podría lograrlo a mi edad y con mi historial médico, pero no sólo lo logré sino que me enganché por completo, así que me inscribí en un paquete completo de clases».

La abuelita asegura que esta nueva experiencia le ha traído mucha diversión a su vida al hacer res clases a la semana, además de que le ayudó con su ansiedad y la transformó físicamente.

«Tienes que concentrarte, o puedes perder el agarre, soltar la pierna o la mano equivocada y caer al suelo, acabo de hacer eso el otro día y caí de cabeza con bastante fuerza. Por suerte no sufrí ninguna conmoción cerebral”.

Además del pole dance, también toma clases semanales de Zumba, EGym y Silver Sneakers.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues la mujer asegura que tras hacer su sueño realidad algunos de sus amigos y familiares le dieron la espalda y manifestaron su desacuerdo, pero afortunadamente sus nietas la apoyan de todo corazón.

Existen muchos prejuicios alrededor del pole dance, pues es un baile que suele asociarse con el striptease, sin embargo, la Federación Internacional de Pole Sports (IPSF) ha establecido reglas y regulaciones estandarizadas para las competencias de pole dance, elevándolas a la categoría de deporte legítimo.