Busca reelegirse el 90% de los diputados y senadores

Los y las legisladoras buscarán repetir en su curul en las próximas elecciones del 2 de junio.

CDMX.– Cobijados en la reforma electoral de 2014, que les permite reelegirse, nueve de cada 10 diputados y senadores, buscarán repetir en su curul en las próximas elecciones del 2 de junio.

Para algunos académicos y analistas políticos, esta posibilidad puede representar riesgos para la democracia, al considerar que abiertamente muchos legisladores dejaron de representar a los ciudadanos, como lo establece la Constitución, y ahora sólo responden a intereses partidistas o de grupo.

Mariana Calderón, directora del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, destacó que, en el voto, tenemos una herramienta muy poderosa para decidir quién se queda o quién se va, tres años más en el caso de la Cámara de Diputados y seis años en la Cámara de Senadores.

«Si nosotros consideramos que diputados o senadores no están cumpliendo con su labor, que no dieron resultados y no los volvimos a ver trabajando en los Distritos o Estados, con el voto podemos quitarles la posibilidad de repetir”, explicó.

Señaló que, de esta forma, se obliga a los partidos políticos que den la oportunidad a nuevas generaciones, y personas que tengan las ganas de trabajar por los mexicanos.

Para algunos sectores como el turístico, la representación de sus intereses en el Poder Legislativo es casi nula, en momentos en que se discuten temas trascendentales como la desaparición del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Pablo Alcocer, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, consideró que los legisladores no abanderan ninguna iniciativa o propuesta que ayude al sector en Quintana Roo, estado que aporta la mayor derrama económica al país por concepto de turismo.

Por ejemplo, hace unos días, alrededor de 500 panistas de Quintana Roo, denunciaron imposiciones en las candidaturas al Senado de la República, lo que podría provocar una desbandada hacia Morena.

Roberto Balam, portavoz de los inconformes, advirtió sobre una derrota estrepitosa del PAN en los comicios de junio, debido a lo que consideran una estrategia errónea de apostar por la reelección de «perfiles desgastados».

Balam detalló que la candidatura para la reelección de la actual senadora Mayuli

Martínez genera malestar en las filas del blanquiazul en el estado, ya que la también excoordinadora en el pasado proceso electoral en Quintana Roo, no logró recuperar espacios para el partido, incluidas diputaciones federales y presidencias municipales.

Agregó que, a pesar de los pésimos resultados, la dirigencia nacional del PAN está considerando premiar a Mayuli Martínez con un nuevo periodo de seis años en el Senado de la República y una posición asegurada en la lista plurinominal.