Quiere Armando Martínez Vega llegar a San Lázaro

La Paz, Baja California Sur.- El legislador local, Armando Martínez Vega oficializó la tarde de este viernes, su deseo de ser el abanderado del PAN a la diputación federal por el Distrito 01 que comprende Mulegé, Comondú, Loreto y parte de La Paz.

El ex alcalde de La Paz se registró para participar en el proceso interno del blanquiazul para contender por una posición federal.

En la b´suqueda de un escaño en San Lázaro, llevará como suplente a Santiago Pelayo.

El registro en la sede estatal del partido fue atestiguado por Javier Bustos, ahora al frente del albiazul, luego de que la presidenta estatal, Guadalupe Saldaña solicitara licencia para participar en la contienda interna panista y por Antonio Manríquez, aspirante a una candidatura al senado por el Frente Amplio.

Martínez Vega lamentó que las propuestas oficialistas de “no mentir, no robar y no traicionar” no se hayan cumplido, y en su lugar queden temas sin revolver, como el IVA, y los precios de los combustibles. “Cabrones”, dijo.