Se deslinda Víctor Castro de la constructora Zohmex

La Paz, Baja California Sur.– El Gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío aseguró que no tiene nada que ver con Zohmex, empresa constructora del parque lineal del «Piojillo» que adeuda sueldo sus a trabajadores y que tiene como Comisario al sudcaliforniano, Narciso Agúndez Gómez.

«Entiendo que la SEDATU tuvo un retraso con los pagos en las diversas obras, como tambien la misma empresa tuvo que tener sus prevenciones para que no sucediera lo que paso con los trabajadores en las obras de La Paz y la zona norte del Estado», explicó.

«Lo que si me gustaría dejar en claro, es que no tenemos nada que ver con la empresa, ni mucho menos con las obras; he intervenido en calidad de gobernador, porque todo lo que pasa en Baja California Sur es responsabilidad nuestra».

Castro Cosío agregó: «no voy hacer omiso a los problemas que ocurren en nuestros cinco municipios y lo voy a seguir haciendo. Porque mi único interes es el desarrollo de Baja California Sur, pero, tampoco abusen de la tolerancia del gobierno».

Sobre el tema de que el hijo del exgobernador Narciso Agúndez Montaño es el comisario de la empresa Zohmex, que adeuda semanas de sueldo a trabajadores en las obras de La Paz y Mulegé, dijo «eso de ir a la casa del compañero Narciso Agúndez Gómez, manifestarse, todos encapuchados y enmascarados, haciendo politiquería, no está bien».

«Es una bajeza lo que hicieron con el compañero de la API, porque yo les pregunto que tiene que ver el titular de la API en las obras de Sedatu?»

Cuando se le recordó que el mismo Narciso Agúndez Gómez es el actual comisario de la empresa Zohmex, el mandatario estatal trato de minimizar el tema «fue comisario (Narciso) en los inicios de la empresa, les estoy hablando que fue en el año 2013, lo cual ya tiene muchisimos años».

A pesar de que en el acta de asamblea (FME 33075) obtenida por San Luis Potosí Digital, Narciso Agúndez Gómez es el encargado de vigilar y supervisar la empresa Grupo ZOHMEX, S.A. de C.V. actualmente, generando un conflicto de interés, según lo señala el Artículo tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el gobernador del Estado solamente culminó “no, ya tiene como ocho años que dejó de ser parte de la empresa”.