Abre la CEDH una sede alterna

La Paz, Baja California Sur.– Dado que persiste la toma de las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por parte de personal que denuncia despido injustificado y además exige la renuncia de la Presidenta, el organismo habilitará a partir de este lunes, una sede alterna en la Escuela de Música del Estado, en el centro de la capital.

Fue la presidenta de la CEDH, Charlene Ramos, entrevistada este lunes previo a la ceremonia por el XLIX Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política del Estado de BCS, en el Congreso local, quien anunció que la comisión prestará el servicio en el salón audiovisual del recinto educativo ubicado en Marcelo Rubio y Morelos, además de hacerlo por la vía remota y por redes sociales.

La atención al público se brindará de 8 a 15 horas, mientras que en el resto de las oficinas foráneas de la CEDH en Comondú, Loreto, Santa Rosalía y Guerrero Negro el servicio se presta de manera normal.

Por otra parte, la ombudsperson aclaró que la semana pasada convocó a sesión a los consejeros para abordar el tema del conflicto laboral, sin embargo los paristas no permitieron el acceso a la sala de juntas de la CEDH, por lo que no pudo llevarse a cabo, posponiéndose para una fecha aún no acordada en una sede alterna.