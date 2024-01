40 años después, Santa le envió carta pidiéndole perdón

Un video en el que un señor de 50 años escucha la carta en la que Santa Claus expone las razones por las que no llegó a su casa cuando era niño, hizo llorar a los usuarios de redes sociales

CDMX.- Uno de los momentos más tiernos en las redes sociales se vivió el pasado 26 de diciembre en un video de TikTok cuando un hombre de 50 años “lloró como un niño” al escuchar la carta que Santa Claus le envió después de más de 40 años, luego de que “no encontró su casa y no pudo llegar”.

En el video publicado por la joven Diana Laura, quien fue la encargada de “viajar hasta el Polo Norte para hablar con Santa Claus”, se observa el instante en el que atento, en el comedor de su casa Don Goyo escucha las razones por las que Papá Noel no pudo visitarlo, hasta ahora.

“Esta carta no es para el Goyo de 50 años, esta carta es para el niño interior que vive dentro de ti, ese niño de 8 años que cuando fue niño se quedó esperándome, que quiso que santa llegara y no llegó; te quiero decir que no encontré tu casa y por eso no pude llegar, pero hoy casi después de 40 y tantos años tu hija Diana Laura me buscó y me dijo que estarías hoy aquí. Sé que siempre quisiste una avioneta y no pude traerla, pero hoy ese día llegó y te la traje”, dice en una parte de la carta que Santa Claus envió a Don Goyo.

En otra parte de la misiva, Santa Claus le pide a Goyo que lo perdone por no haber llegado a tiempo y le recuerda que “más vale tarde que nunca”.

En la publicación, que suma hasta el momento suma más de 1 millón de Me Gusta y fue compartida más de 31 mil veces, los usuarios de redes sociales agradecen a la joven el tierno momento que les hizo sentir, aunque algunos lloraron al mirar el video.

“Me hizo llorar y me hizo pensar en darle a mis padres un regalo el año que entra”

“Papito Goyo valió la pena cualquier sacrificio por criar a tus hijos, veo que santa te dio un regalo más valioso que es una hija que te Ama con su alma”.

“Y yo lloré por que no fue fácil la infancia para nuestros padres, nosotros fuimos un poco más afortunados porque hubo muchas cosas que ellos hicieron”.

“Mis respetos para los padres que se desviven para que sus hijos no padezcan lo que ellos sufrieron. Tengo ganas de abrazar a tu papá, hazlo por mí”.

“Mi mami siempre quiso una muñeca; de niña decía que nunca tuvieron dinero y tuve la dicha de dársela en vida; el día que murió se fue con su muñeca”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de TikTok.