Presentará Sanjuana Martínez pruebas de los “moches” para Sheinbaum

CDMX.– Sanjuana Martínez, exdirectora de Notimex, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador: ofrecerá las pruebas de las ilegalidades e irregularidades que, según ella, han cometido funcionarios de su gobierno en el caso de Notimex. Ella ha acusado ilícitos como conflicto de interés, liquidaciones ilegales y petición de “moche” para la campaña de Claudia Sheinbaum, quien dijo que esto último es “falso”.

El lunes y el martes Martínez publicó extensos textos en La Jornada, en los que da testimonio de sus actividades en la agencia de noticias, lo que llama su lucha contra la corrupción, el conflicto de interés del abogado Arturo Alcalde y la hija de este, Luisa María, antes titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y ahora de Gobernación, así como del “moche” que le pidió el nuevo titular de la primera dependencia, Marath Bolaños, para el proselitismo de la precandidata presidencial oficialista.

Por ello, este miércoles López Obrador fue cuestionado al respecto, pero dio un espaldarazo a Alcalde, a Bolaños y a Sheinbaum, y manifestó su respeto por “lo que dice esta compañera”, pero que debe presentar pruebas porque “tenemos que apegarnos a tres principios que nos guían: no mentir, no robar y no traicionar”. Después divagó sobre el significado de “lealtad”.

La tarde de este miércoles Martínez respondió al tabasqueño vía su cuenta de X: como ya había anunciado desde el lunes, ofrecerá pruebas y presentará demandas legales por las ilegalidades que, presume, fueran cometidas durante su estancia en Notimex, en especial contra la secretaria de Gobernación y su padre.

“Me pide el presidente López Obrador que muestre pruebas de las liquidaciones ilegales al extinto Notimex asesorado por Arturo Alcalde, padre de la secretaria Luisa Alcalde y sobre las demás irregularidades, con mucho gusto, las tienen mis abogados que preparan las denuncias”, tuiteó Martínez.

Antes, en otro tuit, Martínez afirmó que López Obrador “siempre defiende a sus funcionarios”, pero que ella ya está fuera del gobierno (algunas veces, en su conferencia de prensa, el tabasqueño la defendió), y remató: “Fui leal, pero mi lealtad a mis principios y a los mexicanos es primero”. Y aprovechó para difundir su respuesta a la STPS.