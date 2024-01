Los Cabos, Baja California Sur.- “Yo si voy a voltear a ver a Los Cabos, porque conozco sus necesidades”, prometió la precandidata a la presidencia de la República, por los partidos PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez durante el evento celebrado este miércoles en el auditorio de la sanluqueña colonia Las Palmas.

Xochilt Gálvez dijo que el actual alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro “no está trabajando en beneficio de los cabeños, solamente se la está pasando haciendo grilla, sin ningún tipo de atención al destino”.

“Yo quisiera preguntarles a los presentes, ¿ya mejoró el transporte público aquí en Los Cabos? Sé que continúa de la fregada, aquí los taxis no nos levantan a nosotros, los ciudadanos que manejamos pesos, porque ellos sólo puros dólares quieren y si no pagan en dólares no hay transporte para los ciudadanos”, lamentó.

Ante los aplausos de los militantes panistas, priistas y perredistas, Xóchitl Gálvez arremetió contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador:

“No tienen dinero para mejorar las verdaderas necesidades, pero se gastaron 500 mil millones en el Tren Maya, no tengo nada contra el Tren Maya, pero iba a costar 120 mil millones. ¿Dónde están 380 mil millones más?”

“Hubieran metido mil millones al transporte aquí en Los Cabos, con eso tendrían ustedes un transporte digno, porque ustedes también son mexicanos, ustedes también pagan impuestos y no es justo que no haya inversión en este destino tan importante”, añadió.

Posterior a saludar a los aspirantes a la alcaldía de Los Cabos, Ernesto Ibarra y Celestino Atienzo, sentenció: “tengan la certeza que yo sí voy a voltear a ver a Los Cabos”.

Xóchitl Gálvez además del evento masivo en el auditorio de la colonia Las Palmas sostuvo una reunión privada con la aspirante al senado de la República por el PAN, Susana Zatarain; el aspirante a la alcaldía de Los Cabos, Ernesto Ibarra Montoya; el pretenso a la alcaldía de La Paz, Rigo Mares y el ex candidato a la gubernatura del estado por los partidos PRI-PAN-PRD, Francisco Pelayo Covarrubias.

Además, tuvo un encuentro con empresarios de Los Cabos, en el Hotel Solaz, en donde se dieron cita solamente, Susana Zatarain y Francisco Pelayo Covarrubias.