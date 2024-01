Asegura Xóchitl Gálvez, conocer a BCS “como la palma de su mano”

Los Cabos, Baja California Sur.- “No vengo a decirles que voy hacer por Baja California Sur, vengo a decirles lo que he hecho por Baja California Sur”, señaló Xóchilt Gálvez durante su gira de este miércoles por Los Cabos.

Ante poco más de 2 mil personas, la aspirante a la presidencia de la República por la coalición “Fuerza y Corazón por México” dijo conocer Baja California Sur y sus necesidades “porque he caminado las calles de Comondú, Loreto, Mulegé; “municipios que no ha visitado la señora, Claudia Sheinbaum”.

“Conozco su tierra, he estado en Comondú, una zona productiva, una zona de gente de trabajo. En Mulegé, me tocó llevar la electricidad; no había energía eléctrica, tuvimos que hacer una línea de conducción de más de 200 kilómetros para llegar a Mulegé, porque allá las señoras con la planta de emergencia tenían que ponerse de acuerdo para planchar, no podían planchar todas al mismo tiempo”, recordó.

La aspirante a la presidencia de la República por los partidos PAN-PRI-PRD, dijo conocer a Baja California Sur “como la palma de su mano”.

“La señora Sheinbaum no ha estado en Mulegé, no ha estado en Comondú, no ha estado en todos los municipios”, insistió.

“Yo he caminado las calles de Baja California Sur, sus carreteras, conozco la desesperanza de las colonias populares de Los Cabos; trabajé aquí en San José del Cabo con las comunidades indígenas migrantes para llevarles agua”.

“Conozco que los dos temas importantes en el Estado es la inseguridad y la salud. Ese Seguro Social, ya es hora que el Seguro Social tenga un hospital de tercer nivel aquí, en Baja California Sur. No es posible que cuando se enferman tengan que irse hasta Ciudad Obregón en avión para ser operados o para ser atendidos”.

“En Loreto, puedo decirles que es un lugar maravilloso, con playas bellísimas y mucho que ofrecer al visitante. Sin duda, tenemos que apostarle más al turismo”.

“Si ustedes me preguntan, ¿Cómo veo a Baja California Sur? Yo les contestaría que veo un problema de inseguridad, está volviendo la inseguridad porque están dejando crecer el narcomenudeo en las playas, están dejando crecer a los delincuentes, robándoles en el transporte público, robándoles sus casas”.

En el acto multitudinario, estuvo presente el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, quien felicitó a los presentes “por estar unidos y listos para apoyar el proyecto”.