Demanda Lucasfilm a pequeño autolavado

Chile.- Un pequeño autolavado chileno llamado Star Wash se encuentra en medio de una disputa legal con la reconocida productora de Star Wars, Lucasfilms, propiedad de Disney. La empresa cinematográfica ha presentado una demanda por derechos de autor, alegando que el autolavado ha utilizado de manera inapropiada el nombre y elementos visuales de la famosa saga en su negocio.

El conflicto legal surge porque Star Wash no solo ha adoptado el nombre de manera similar a «Star Wars», sino que también ha incorporado elementos visuales y temáticos de la saga, como la tipografía característica y la conocida frase «Que la fuerza te acompañe». Estos elementos han llevado a Lucasfilms a emprender acciones legales contra el autolavado chileno.

Matías Jara, propietario de «Star Wash», ha respondido a la demanda argumentando que su nombre no está directamente relacionado con la saga y que los servicios de limpieza de autos que ofrece no infringen los derechos de autor de la productora. Jara sostiene que «Star Wash» no comercializa productos de Star Wars y recalca que se trata de un lavado estelar, no de una entidad que produzca películas ni venda productos asociados a la franquicia cinematográfica.

En un intento por abordar de manera creativa la situación, «Star Wash» publicó un video en su cuenta de Instagram, donde Darth Vader, uno de los personajes más emblemáticos de Star Wars, entrega la demanda al dueño del autolavado.

En la descripción del video, se lee: «En una galaxia plagada de conflictos, emerge una batalla legal de proporciones épicas. En el epicentro de esta guerra, ‘Star Wash’, un modesto negocio familiar, se encuentra atrapado en un enfrentamiento con el imponente Imperio Lucasfilm».