Instalaron escaleras mecánicas en una montaña

China.- Los turistas perezosos que visitan los paisajes montañosos de la provincia china de Zhejiang ya pueden dejar de lado el senderismo y subir a las gigantescas escaleras mecánicas de cientos de metros para llegar a los mejores lugares.

Los operadores turísticos de la provincia china de Zhejiang han instalado enormes escaleras mecánicas en las montañas para ayudar a los turistas a acceder a las mejores vistas sin ningún esfuerzo. Escenarios que antes sólo eran accesibles caminando por senderos precarios están ahora al alcance de cualquiera que esté dispuesto a subirse a una de estas escaleras mecánicas durante unos segundos.

Por ejemplo, la montaña Tanyu, en el condado de Chun’an, en Zhejiang, tiene una altitud de sólo 350 metros, pero debido al precario relieve, los turistas tienen que rodearla tres veces a pie para llegar a la cima, lo que la hace inaccesible para ancianos y niños pequeños. Pero gracias a la nueva escalera mecánica, ahora cualquiera puede llegar a la cima de la montaña Tanyu.

«El propósito original para que construyéramos las escaleras mecánicas es resolver el problema del tráfico en la subida a la montaña», dijo un trabajador que ayudó a instalar la escalera mecánica gigante. «Al principio, pensamos en construir un teleférico. Sin embargo, dada la limitada capacidad de transporte del teleférico y el alto riesgo de seguridad, la escalera mecánica es relativamente más segura y tiene una gran capacidad de transporte, que puede satisfacer las necesidades de la zona escénica».

Aunque las escaleras mecánicas de montaña tienen sentido desde el punto de vista de la accesibilidad, hay muchos que las consideran una molestia más que una ventaja. Los aficionados al senderismo piensan que estos artilugios restan alegría a toda la experiencia montañera porque no requieren ningún esfuerzo físico.

«Entonces, ¿qué sentido tiene subir a la montaña? Creo que la alegría ha desaparecido», escribió un crítico en las redes sociales. «¿No ves que las escaleras mecánicas restan belleza natural a la montaña?», se quejaba otra persona.

El concepto de «alpinismo sin dolor» no ha sido adoptado universalmente por todos, pero sin duda también tiene su parte de fans. «No he caminado ni un solo paso para escalar la mayor parte de la montaña, y no me he perdido ningún lugar pintoresco», dijo un turista satisfecho. «Es impresionante para las personas mayores y los niños. No hace falta subir solo. Basta con subirse a la escalera mecánica. En una palabra, mi hijo es feliz y yo soy feliz», añadió una joven madre.

Los vídeos del sistema de escaleras mecánicas de 350 metros de la montaña Tanyu se hicieron virales recientemente, pero no es el único artilugio de este tipo en la provincia de Zhejiang. La zona turística de Shenxianju, en Taizhou, cuenta con una escalera mecánica de 104 metros de largo conocida como South Sky Ladder, que se instaló hace unos tres años.