Hasta 2025 volverá Acapulco a su cauce

El líder del gremio hotelero, Alejandro Domínguez, lamenta que gran parte de éstos no cuenta con seguro de daños

Acapulco.– Debido a la magnitud de los daños ocasionados por el huracán Otis, los hoteleros de Acapulco estiman la normalización de todo el sector hasta 2025.

Alejandro Domínguez Aveleyra, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, dijo que, además de las afectaciones en el puerto y la ciudad, hay hoteles en pérdida total.

Señaló que se vive caos ante la falta de agua, alimentos y los saqueos en tiendas y supermercados, pero ya casi terminan de evacuar a los turistas que albergaban.

Hemos logrado sacar y regresar a nuestros huéspedes que estuvieron los últimos días, sobre todo del Congreso de Minería, ya casi 90% de esa gente regresamos”.

Afirmó que, dados los daños, el gremio se tardará, por lo menos, de 12 a 18 meses para tener los hoteles operables nuevamente.

Además de perderse la próxima temporada de diciembre, una de las más importantes, dijo que un número importante de hoteles no tiene un seguro.

«Si hablamos de un seguro de daños consecuenciales, prácticamente debe ser 10% de los hoteles que sí tiene esta cobertura. Este tipo de pólizas, explicó, es un seguro amplio contra daños para cuando cierra un edificio o un hotel y debe reconstruirse prácticamente nuevo, mientras se siguen pagando nóminas e incluye los ingresos que ya tenía presupuestados.

Hay muchas preguntas, respuestas que no las tenemos ahorita, pero si las cosas llegaran a funcionar y a tener una buena planeación, una buena organización para reconstruir Acapulco, nos ayudaría; Acapulco requiere mucha atención para poderlo modernizar”, agregó.

Confió en que se logrará levantar a Acapulco. “En un mediano, largo plazo tendremos un Acapulco remodelado, con ayuda de los empresarios; espero que sea también con ayuda del gobierno”, dijo.

Sostuvo que exigirán el apoyo oficial porque son un sector que paga impuestos y, además, se tienen los recursos.

Estamos esperando tener un Fonatur para Acapulco, como otros destinos de playa, y vemos un abismo de diferencia contra estos destinos porque tienen una planeación, una estructura, una seguridad, desde señalética e iluminación hasta ordenamiento en las playas que no tenemos en Acapulco.

Tenemos que pelear tener un Fonatur y más en este momento, que sería muy importante para levantar a Acapulco, aseguró Domínguez Aveleyra.

Dijo que no habían sido notificados de la reunión del próximo lunes con integrantes del gabinete federal para ver lo de la ayuda financiera, sólo ha estado en reuniones con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez.

Para el empresario, fueron pocos los decesos para la magnitud del evento. “Es triste ver que la respuesta no es inmediata; una buena planeación u organización para atender estas situaciones no la tenemos, no estamos preparados y la reacción ha sido pobre y lenta”, afirmó.