Evacúa Israel a 20 mil personas de la frontera con Gaza

El ejército informó dos tercios de la población abandonó la ciudad de Sderot, víctima de los ataques de Hamás, como preparación ante su próxima entrada al enclave palestino

Israel.-Las autoridades israelíes informaron que comenzaron la evacuación de la ciudad de Sderot, la más importante situada en las inmediaciones de la Franja de Gaza, con vistas al inicio de una operación militar terrestre a gran escala en el enclave palestino.

El Ayuntamiento de Sderot subrayó que se trata de una evacuación voluntaria, no obligatoria, pero sí recomendable para evitar riesgos para la población, informa el diario The Times of Israel.

Los habitantes de Sderot están siendo trasladados a Eilat y Jerusalén, donde son alojados en hoteles, y también existe la posibilidad de ser trasladados a Tel Aviv. El Gobierno es quien sufraga estos gastos.

El teniente de alcalde de Sderot, Elad Kalimi, recordó que la ciudad recibió el impacto de 75 proyectiles desde el inicio del ataque de Hamás y apuntó que, aproximadamente, dos tercios de los 30 mil habitantes censados salieron ya de la población.

El resto podría ser evacuado hoy o en próximos días, aunque se estima que un 10 por ciento podría quedarse, unos por la imposibilidad de trasladarse y otros por cuestiones ideológicas.

“Hay mucha gente que se siente como yo, que dicen que no se marcha de su casa. Basta ya”, ha declarado Ayelet Shmuel, una vecina de Sderot citada por The Times of Israel.

“Además, ¿adónde iríamos? ¿A Tel Aviv? También llegan hasta allí”, argumentó.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, el general Herzi Halevi, aseguró ante las tropas concentradas en las inmediaciones de la Franja de Gaza que entrarán “pronto” en el enclave palestino. “Ahora nuestra responsabilidad es entrar en Gaza, ir a los lugares en los que Hamás está preparando, actuando, planificando y lanzando proyectiles. Vamos a atacarles en todas partes, a todos los comandantes, a cada uno de sus miembros, a destruir la infraestructura. A ganar, en una palabra”, afirmó Halevi, según recoge la página oficial del Ejército israelí.

Mientras tanto, Gaza ya contabiliza 2 mil 600 muertes por los ataques de Israel en respuesta a Hamás.

El jefe de las Fuerzas Aéreas de Israel, el general Tomer Bar, anunció que sus aviones están facilitando las condiciones para una posible intervención por tierra a gran escala del Ejército en la Franja de Gaza. “Estamos eliminando con diligencia las amenazas desde tierra y aire y adoptaremos una aproximación agresiva para garantizar que nuestros militares puedan actuar con eficacia durante un operación por tierra”, dijo Bar.