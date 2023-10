EdoMex.- Una de las cosas más fascinantes de la gastronomía es la manera en la que se puede seguir innovando en todo tipo de platillos y los clásicos taquitos de suadero no son la excepción, ya que un taquero ha creado una deliciosa variación de estos.

Se trata de tacos de suadero acompañados por Doritos Nachos, uno de los sabores más populares de esta fritura, los cuales se dieron a conocer gracias a un video de TikTok que realizó el creador de contenido “La Ruta de la Garnacha”.

Doritos con suadero: todo lo que debes saber sobre ellos

Esta increíble invención culinaria fue creada por los dueños de Tacos Don Pepe, un negocio familiar que se encuentra ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, y todo fue debido a uno de los clientes del puesto.

Pues el dueño del establecimiento explicó, en entrevista con “La Ruta de la Garnacha”, que en algún momento uno de sus clientes llegó a pedir que le pusiera carne de suadero a sus Doritos.

Más tarde, comenzaron a replicar este platillo. Su preparación es muy sencilla, ya que solo basta con abrir una bolsa de Doritos, los cuales ponen en el plato, tras ello, le colocan la carne, salsa, verdura y por supuesto que los limones no podría faltar.

Aunque el dueño del local asegura que al inicio puede parecer una combinación fuera de lo común, el sabor al mezclar todos los ingredientes es delicioso. Para comerlos, no hace falta la tortilla, pues los Doritos funcionan como totopos.

Piden que los llamen “suadoritos”

Esta peculiar combinación no fue pasada por alto por los internautas, ya que a muchos les pareció una gran idea e indicaron que se les estaba “haciendo agua la boca”, debido a que quieren probarlos.

Otros más jugaron con el nombre de los ingredientes y pidieron que llamen a esta creación culinaria “suadoritos”; sin embargo, hasta ahora, no se ha dado a conocer si Tacos Don Pepe adoptará esta denominación para sus Doritos con suadero.

“Súper tacos los he comido desde hace 20 años”, “No manches, sí se me antojaron”, “Los suadoritos”, “Los necesito en mi vida”, “Arte señores, este señor es un artista”, “Esos se me antojaron”, son algunas de las reacciones.