Tras varias decepciones, se casó … con ella misma

Londres.– Casarse es el sueño de muchas personas, pero para poder hacerlo es indispensable encontrar a aquella alma gemela para darle el “sí” e imaginar un “felices por siempre”, esto a veces es muy complicado pero, ¿qué tal si se pudiera casar consigo mismo?

Pues esto está muy cerca de la realidad, ya que Sarah Wilkinson, una mujer inglesa de 42 años, tomó esta decisión inusual que ha capturado la atención de las redes sociales y el público en general.

Cansada de esperar a su “media naranja», Sarah decidió desafiar las convenciones tradicionales del matrimonio y casarse consigo misma en una ceremonia de boda que dejó a muchos sorprendidos. La peculiar ceremonia tuvo un costo de 219 mil 272 pesos.

La británica, que trabaja como asistente de control de crédito, organizó su propia boda de una manera que rompió con las normas tradicionales, ya que se compró un anillo de compromiso con diamantes, envió invitaciones que llevaban el eslogan «novio no incluido», adornó su pastel nupcial con la figura de una novia besando a una rana y, en lugar de arrojar un ramo, lanzó una botella de champán.

Sarah incluso disfrutó de una despedida de soltera, demostrando su compromiso con esta inusual elección.

¿Cómo fue la ceremonia de bodas de la mujer que se casó con ella misma?

El día de la boda Sarah caminó por el pasillo acompañada por su madre, Barbara Glanfield, y fue observada por 40 invitados antes de que se les unieran otros 80 para la recepción nocturna, la boda estuvo marcada por detalles que reflejaron su enfoque en la independencia y el amor propio, como su lema «novio no incluido».

«La ceremonia fue todo lo que esperaba. Fue tan maravilloso que no extrañé en absoluto tener a un hombre a mi lado», compartió Sarah en una conversación con el medio The Sun.

Aunque no descartó la posibilidad de tener una pareja en el futuro, su boda consigo misma representó un acto de amor propio y una declaración de independencia.

¿Por qué la mujer decidió casarse con ella misma?

La decisión de Sarah de casarse consigo misma fue influenciada por sus experiencias previas en el mundo de las citas. Después de una única relación duradera que se extendió por cuatro años, Sarah pasó una década buscando al «hombre perfecto».

Sin embargo, sus esfuerzos en el mundo de las citas en línea la llevaron a enfrentar situaciones inusuales y desafiantes, como un hombre que afirmó tener 35 años, pero finalmente confesó que tenía 17 años, la decepción acumulada y la llegada de la pandemia la llevaron a reconsiderar sus expectativas matrimoniales.

«Pertenezco a una generación de mujeres que siempre pensaron que se casarían», señaló Sarah, «cuando tenía 15 años, estaba convencida de que tendría gemelos y trillizos, y una casa grande con una cerca blanca, pero a medida que pasó el tiempo, me di cuenta de que tal vez no sucedería. Así que pensé, ‘¿por qué no casarme conmigo misma?'».

A pesar de que algunas personas consideraron que su decisión era «ridícula», Sarah celebró su boda en compañía de sus seres queridos, y la mayoría de las personas expresaron su apoyo y alegría por su elección.