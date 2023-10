Pide Alfredo Porras que la UABCS y CIBNOR analicen temperaturas de BCS

La Paz, Baja California Sur.- El diputado federal, Alfredo Porras Domínguez consideró que la solución para bajar el costo en las tarifas eléctricas en el Estado, es que la UABCS y el CIBNOR realicen estudios y medidas sobre los grados centígrados que se viven en Los Cabos y La Paz.

“Mientras no se realicen dichos estudios por parte de ambas instituciones, no vamos a poder hacer que el gobierno federal baje los costos de las tarifas eléctricas en Baja California Sur, no existe otra forma”.

Porras Domínguez mencionó que en este momento las tarifas eléctricas son altas, porque en el gobierno federal, no tienen los climas del lado sur de Baja California Sur.

“Yo hablé con la UABCS y el CIBNOR, ambos saben que en federación nos tienen registrado como estado con el clima de Todos Santos y creo que está de más decirle a todos que en dicho lugar el clima es muy fresco durante todo el año, lo que no representa el clima de Baja California Sur”, indicó.

Cuando se le cuestionó si mientras ambas instituciones realizaban los estudios, en calidad de diputado federal podría hablar en Federación para que re-valoren las tarifas eléctricas en el Estado, atajó “no, no existe otra manera; primero se debe hacer el estudio, entregarlo, y entonces sí, buscar unas tarifas eléctricas más justas”.

“Vuelvo a repetir (sic), ellos no tienen el estudio de los grados centígrados y climas de La Paz y Los Cabos; por eso, es importante el estudio”.