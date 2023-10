Conmemoran el 49 aniversario de la conversión de BCS de territorio a Estado

La Paz, Baja California Sur.- A “seguir exigiendo nuestros derechos y cumpliendo con responsabilidad nuestras obligaciones, para seguir forjando esta tierra de gigantes, este brazo descarnado de la patria que abraza amoroso a propios y extraños, cuna de gente noble, honesta, de sonrisa franca que exige a sus autoridades no robar, no mentir y no traicionar al pueblo” conminó Marina Valtierra Solares en su intervención por parte de la sociedad civil durante la sesión solemne del 49 Aniversario de la Conversión de Territorio a Estado, celebrada este domingo en el Congreso del estado.

Valtierra Solares reconoció logros y avances, “pero es necesario atender retos que están ahí y siguen requiriendo atención urgente”, consideró.

Finalmente la oradora representante de la sociedad civil llamó a combatir la impunidad.

“Exigimos que se combata la impunidad, tarea a la que debiéramos sumarnos todas y todos, exigimos que se siga trabajando por recuperar y mantener la tradicional tranquilidad sudcaliforniana, ésa que perdimos en las aciagas vivencias registradas del 2014 al 2018, y no queremos volver a vivir”.

En el acto también intervino, a nombre de los poderes del Estado, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Juan Mendoza Unzón quien, a un año del cincuentenario del nacimiento de Baja California Sur como entidad federativa, invitó a la sociedad a “que sea este año un tiempo propicio para la reflexión colectiva, para pensar y repensar lo que hemos hecho los sectores público, social y privado para reforzar nuestros cimientos sociales”.

Este domingo se recordó cómo, un 1 de septiembre de 1974, al rendir su informe de gobierno, el presidente Luis Echeverría Álvarez hizo oficial el anuncio de la conversión a estados de los territorios de Baja California Sur y Quintana Roo, y fue el 8 de octubre de 1974 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó el Artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se estableció que los territorios de BCS y Quintana Roo se elevarían a la categoría de estados de la Federación.