Hasta el Congreso de la Unión llevaron sus demandas los ejidatarios de BCS

La Paz, Baja California Sur.-Hasta el Congreso de la Unión llevaron ejidatarios de Baja California Sur su rechazo a que tanto la Sierra de La Giganta como la de Guadalupe sean declaradas Áreas Naturales Protegidas (ANP).

Representantes de los ejidatarios de BCS se presentaron en la máxima tribuna de la nación para solicitar el apoyo de sus representantes populares y que no prospere la intención presidencial de decretar ANP áreas que comprenden sus tierras, lo que afectaría su patrimonio.

Con mantas con las leyendas “Ejidos de Baja California Sur en contra de las ANP, no más despojos” y “Somos todos los ejidos unidos más que nunca, no a la imposición. Ni un paso atrás”, «Señor Gobernador, exigimos cumplas tu palabra», «Rechazo al despojo de nuestras tierras» o “Ejidos de Baja California Sur en contra de las ANP, no más despojos”, los sudcalifornianos, ahora en el corazón del país, insistieron en su rechazo a la creación de zonas protegidas con una extensión de 900 mil hectáreas.

A decir de los ejidatarios, se tuvo que buscar el apoyo de los representantes populares federales, pues no lo han encontrado en las autoridades sudcalifornianas.