La Paz, Baja California Sur.- “En ocasiones, hay que cambiar la ruta, pero no cambiar la meta” consideró el obispo de la Diócesis de La Paz, Miguel Angel Alba Díaz durante la homilía de este domingo celebrada en la catedral de Nuestra Señora de La Paz.

“Cambien el camino, sean creativos, sean imaginativos, busquen alternativas”, insistió el religioso.

“Que tu meta esté clara”, añadió en dirigente de los católicos en la media península al señalar que hay que pedir a Dios que “nos muestre el camino”

“Conozco la meta, pero el camino que yo había planeado, que me había trazado a veces no me lleva a esa meta y es ahí donde la esperanza choca contra nuestras expectativas”, apuntó Alba Díaz en su sermón.