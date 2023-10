Destapan a Gabriela Montoya y Cristian Agúndez

Los Cabos, Baja California Sur.- Gabriela Montoya y Cristian Agúndez fueron destapados como aspirantes a la alcaldía cabeña la tarde de este miércoles durante un evento denominado “Unidad en el PT”, organizado por el Partido del Trabajo (PT) en San José del Cabo.

El encuentro de petistas organizado con el objetivo de sumar los esfuerzos en favor de la defensora de los trabajos de la Cuarta Transformación en el país, Claudia Sheinbaum, tuvo como sede el Rancho “Los Chinos”.

El presidium encabezado por el encargado de los asuntos políticos en el Estado del Partido del Trabajo, Narciso Agúndez Montaño fue testigo de la unidad entre los militantes y simpatizantes del petismo cabeño, quienes acordaron que serán Cristian Agúndez Gómez y Gabriela Montoya Terrazas los que encabecen los trabajos de la Cuarta Transformación en Los Cabos por parte ese instituto político.

Acompañando al ex gobernador del Estado, estuvieron el ex alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, el diputado local, Luis Armando Díaz, el ex diputado Manuel Guerrero Cruz, el regidor, Catarino Flores y el titular de COEPRIS, José Manuel Larumbe Pineda.