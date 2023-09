La Paz “destino culinario en ascenso”

La Paz, Baja California Sur.- La revista Forbes en su reciente edición destacó el ascenso de La Paz como “destino culinario”, que poco a poco va tomando, en materia gastronómica un lugar tras, por varios años estar eclipsada por su vecino Los Cabos.

La revista en su edición electrónica en el artículo “7 Reasons La Paz, Mexico, should be on your dining destination radar” considera a la capital sudca como un lugar donde “abundan las cosas para ver y hacer, desde deportes de aventura hasta caminatas, avistamiento de ballenas y pesca deportiva”.

Y en ese sentido, la publicación destaca que La Paz recientemente se ha convertido en un “destino culinario en ascenso, con su propio festival gastronómico regional”.

Asimismo, elogia las cocinas de La Paz y Todos Santos “fusión entre elementos regionales y técnicas de alta cocina internacional, con chefs centrados en conceptos de la granja a la mesa y del mar a la mesa. Aquí, los visitantes pueden disfrutar de todo, desde bocadillos callejeros tradicionales amados por los lugareños hasta experiencias gastronómicas de clase mundial”.

Además de los “tacos de pescado, las almejas chocolatas rellenas y los carritos callejeros que sirven hates o perros calientes envueltos en tocino, cubiertos con chiles, tomates y un aderezo de mayonesa a hasta altas horas de la madrugada, un grupo de chefs creativos están trayendo la cocina paceña al siguiente nivel”.

Y para muestra sobre un botón, o siete de ellos, a consideración de Forbes deben ser visita obligada en el próximo viaje a La Paz: Nemi, Toto Frito, Hambrusia, Casamarte, La Tuna y Hotel San Cristóbal y Paredero, estos dos últimos en Todos Santos.

¿Necesitas más?