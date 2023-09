Viven argentinos “al día”

El rubro que más afectó a los bolsillos de los ciudadanos fue el de alimentos y bebidas no alcohólicas

Argentina.– El Instituto Nacional de Estadística, Indec, informó el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que acumula 124.4% a 12 meses, lo que lo ubica entre los más altos del mundo.

“Vivimos al día, trabajo todo el día porque con un cargo solo no nos alcanza. No hay nada, no hay plata para ahorrar”, dijo Karina Sablich, una maestra de escuela, mientras hacía el mandado en un tianguis de Buenos Aires, dado que la inflación argentina cerró agosto en 12.4%, la más alta desde 1991, a medida que la gente hace malabares para llegar a fin de mes.

La inflación mensual no había sido tan alta desde febrero de 1991 (27%), cuando adoptó un proceso de convertibilidad fija del peso con el dólar. La última vez que el IPC mensual llegó a los dos dígitos fue en abril de 2002 (10.4%), justamente después de que el país abandonó ese modelo de paridad fija de uno a uno.

El rubro que más subió fue alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 15.6%, “producto del aumento en carnes y derivados y verduras, tubérculos y legumbres”, dieta básica del argentino.

El ministro de Economía, Sergio Massa, que busca ser el candidato presidencial del oficialismo, dijo que “agosto ha sido uno de los peores meses en el proceso económico de los últimos 30 años, producto de una imposición del Fondo Monetario Internacional”, organismo con el que, en el periodo de Mauricio Macri (2015-1019), Argentina obtuvo un crédito por unos 50 mil millones de dólares, el más grande en la historia del FMI.

“Una vergüenza”, declaró la candidata conservadora Patricia Bullrich sobre el dato.