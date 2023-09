Los Cabos, Baja California Sur.- El cabeño One and Only Palmilla fue distinguido con el World Travel Awards 2023 en la categoría de hotel “más romántico” de México y Centroamérica.

El josefino hotel se llevó el galardón este año al imponerse a otros establecimientos ubicados en México, Belice, Costa Rica.

El One and Only ya se había llevado la distinción en 2017, 2018, 2021 y 2022.