Se descarta Colosio

Luis Donaldo Colosio dijo que no buscará la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, porque no quiere ser la persona que divida a la oposición.

NL.- Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, anunció que no buscará la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano para las elecciones 2024, porque no quiere ser la persona que divida a la oposición que tenía genuinas intenciones.

Durante el encuentro “Nueva generación, nueva política” organizado por la Universidad de Monterrey, Luis Donaldo Colosio dijo que tomó la decisión por tres razones, entre ellas el no querer ser el candidato que divida a la oposición.

Al final de la charla, Agustín Basave le preguntó al alcalde de Monterrey si contenderá por la Presidencia de la República con Movimiento Ciudadano.

“Mi respuesta es no, mi respuesta ha sido, digo nunca lo he manifestado pero creo que lo he dado a entender bastante claro, me propuse esperar a que fueran los tiempos legales para hablar de cosas futuras”, dijo Luis Donaldo Colosio.

“Mi respuesta es no por tres razones, la primera de ellas es porque no es el momento adecuado, no nos olvidemos de que tengo muy poco tiempo de haber ingresado al gobierno, hay muchas cosas que necesitan madurar, empezando por mi persona”

“Tengo cinco años, cuatro años, casi cinco, desde que entré a la vida pública, y por años dije que no quería tener nada que ver con esta parte de la vida de mi papá que tanto daño nos hizo”

En segundo lugar, dijo el alcalde de Monterrey, porque «no quisiera ser yo la persona que divida a la oposición que tiene genuinas intenciones de recalibrar el rumbo de México, no voy a entrar a esas riñas inconsistentes, respeto mucho a Movimiento Ciudadano, pero no voy a hacer artífice de la división de una oposición, sería irresponsable».

Luis Donaldo Colosio dijo que su tercera razón son sus hijos, quienes están pequeños y necesitan un papá.

Al Frente Progresista por México le sobra un PRI: Colosio

El hijo del candidato presidencial priista reiteró que al Frente Amplio por México le “hace falta una mesa y le sobraba un PRI, este PRI es demasiado veleta, demasiado endeble, tenemos demasiada evidencia de cómo su líder nacional se alinea con el gobierno federal y eso le ha hecho mucho daño”.

“La forma de equilibrar es participando, porque la falta de participación, la apatía en la gente es lo que hace que grupos pequeños de personas pongan en desequilibrio la situación de toda una sociedad entera” .