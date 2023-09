Convocan al concurso de canto “Voces de Oro Mexicano”

La Paz, Baja California Sur.– La UABCS convoca a su comunidad estudiantil a participar en concurso de canto “Voces de Oro Mexicano” que se llevará a cabo el 20 de septiembre en el marco de la su tradicional Noche Mexicana en el Campus La Paz.

Podrá participar todo estudiante inscrito en la UABCS en el semestre 2023-II del campus La Paz en una única categoría: solista.

El jurado tomará en cuenta la entonación y pronunciación, desenvolvimiento escénico y caracterización y dará su fallo y premiará al ganador ese mismo 20 de septiembre durante la Fiesta mexicana.

“Quienes deseen participar, deben seleccionar una canción y un personaje de la época de oro del cine mexicano para su presentación. Se valorarán diferentes estilos musicales de esa época, tales como boleros, rancheras, huapangos, sones, entre otros”, señalaron los organizadores.

Los tres primeros lugares se llevará 3 mil, 2 mil y mil pesos respectivamente.

“Los personajes propuestos son Lola Beltrán, Blanca Estela Pavón, María Victoria Cervantes, María Antonia del Carmen, Pedro Infante, Jorge Negrete, Luis Aguilar y José Alfredo Jiménez, aunque existe la opción de proponer uno que no esté mencionado en la lista, sin importar que no fuera intérprete, pero deberá ser representativo de la época. Lo que sí no se aceptarán son interpretaciones que inciten al racismo, discriminación y la violencia”, añadieron los organizadores.

Las inscripciones ya pueden realizarse de manera gratuita y hasta el 18 de septiembre de 2023, en las oficinas del Departamento de Difusión Cultural (Edificio AD-30), en un horario de 10:00 a 13:00 y de 18:00 a 19:00 horas.