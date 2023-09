Su padre no la dejó ir al concierto de Taylor Swift

CDMX.- Apenas un día después de su primera fecha en la Ciudad de México, Taylor Swift demostró por qué es una de las artistas a quienes el público más esperaba por ver en vivo. Y, como suele suceder, hay personas que desafortunadamente se perdieron su concierto.

Es el caso de una joven que se viralizó en TikTok luego de compartir su llanto debido a que se perdió el concierto de Taylor Swift porque su vuelo de vacaciones a París fue el mismo día que la presentación de la cantante.

¿Por qué esta fanática se perdió el concierto de Taylor Swift?

El video se compartió a través de la cuenta de @sofiaao.m. Ahí se explicó que los padres de la joven confundieron las fechas y no se percataron de que su vuelo a París resultó ser el mismo día que Taylor Swift se presentaba por primera vez en el Foro Sol de la Ciudad de México, es decir, este jueves 24 de agosto.

“Iba a ir ahorita en agosto, pero la único fecha en que yo podía ir era hoy en 24 porque nos vamos a ir de viaje a París, África y así el 25, pero resulta que mi mamá y mi papá se equivocaron y nuestros vuelos a París salen de que hoy”, relató la joven.

Según la historia de la joven, tanto ella como su madre estaban listas para asistir al concierto de Taylor Swift de este jueves 24 de agosto y luego viajar al día siguiente a París. Lamentablemente, apenas horas antes del concierto, su padre les dijo que el vuelo despegaba esa misma tarde.

El amor de la joven por la artista es tan grande, que incluso dijo que hubiera preferido perder los vuelos antes que ausentarse del concierto. Lamentablemente los padres no accedieron y la joven no tuvo más opción que perderse del espectáculo de Swift.

“Vean, ya hasta me había puesto un tatuaje, no se vale chicos. Con esto me pueden hacer burla muchas personas y que vergüenza, pero bueno, me vale y entonces, pues ya nos vinimos al aeropuerto, ya vienen mis hermanos y mi papá, sino íbamos a perder los vuelos a París, yo prefería perderlos y ver a Taylor Swift”, compartió.