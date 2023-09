Si no quieren los ejidatarios, no habrá Areas Naturales Protegidas

La Paz, Baja California Sur.- Luego de que un grupo de ejidatarios anunciara que este martes darían a conocer su posición acerca de una posible creación de Areas Naturales Protegidas en la Giganta y Guadalupe, el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío adelantó que no se declarará ninguna ANP «si no están de acuerdo los ejidatarios».

«Punto», dijo el Gobernador en conferencia de prensa ofrecida este lunes en el lobby de Palacio de Cantera y donde estuvo acompañado de la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga para anunciar una campaña de limpieza tras los daños dejados por las recientes lluvias.

«Platiqué con la Secretaria de Medio Ambiente, y sigue… ni siquiera está en la etapa de consulta, para declarar un ANP se necesita un proceso de consulta», aclaró Castro Cosío.

«Lo que si se y les digo a los compañeros ejidatarios que se oponen a las áreas protegidas en la zona de La Giganta y Guadalupe es que ningún área se va a declarar como protegida si no están de acuerdo los ejidatarios. Ese es mi trabajo… ya hice de hablar con la Secretaria de Medio Ambiente, de la SEMARNAT y esa fue la respuesta: ningún área va a ser declarada ANP si no hay consenso y no hay acuerdo, así que no se mortifiquen», insistió.

«Si no están de acuerdo en las asambleas ejidales, pues no habrá Area Natural Protegida si no lo quieren. Que ellos valoren si les conviene o no tener Areas Naturales Protegidas», agregó.

«De nuestra parte lo digo enfáticamente, queremos que se proteja de cualquier intento de establecer minas al aire libre y se atente contra lo más valioso que tenemos que es el recurso hídrico», concluyó Castro Cosío.