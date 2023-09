La Paz, Baja California Sur.- “No me provoques”, advirtió el gobernador Víctor Castro a un ciudadano que lo encaró durante la rueda de prensa ofrecida este lunes y en la que le reclamó tener a las comunidades en el descuido, faltar al respeto a los ejidatarios, solapar hostigadores sexuales y además “ser un mentiroso y no servir para nada”.

“Es usted un mentiroso”, le dijo a mandatario a quien le reclamó el descuido en “que tiene a todas partes del estado”.

“Pasas a los pueblos con las manos vacías, te gusta simular, te gusta ir a contar chistes, te gusta ir a todo menos a trabajar”.

“Ten vergüenza como te lo he dicho de frente y renuncia”, le exigió el ciudadano de nombre Alberto Moreno al Gobernador.

“Eres un solapador de presuntos hostigadores sexuales y ahí tienes a Homero Davis por un lado y lo estás protegiendo. ¿Por qué no tienes los suficientes huevos Homero y pide perdón a aquella persona que ofendió y hostigó sexualmente”.

“Ya te escuchamos con paciente y respeto”, lo interrumpió Castro Cosío.

“Ya, ya tienes tiempo haciendo lo mismo”, le dijo.

Sin embargo el ciudadano continuó: “No sirves para nada, no haces nada, estás reprobado, tienes 23.3 % de aprobación ciudadana. ¿No te da vergüenza?”.

“No porque vergüenza te debería dar a tu venir a provocarme aquí”, le respondió Castro Cosío a su interlocutor que no dudó en alzar la voz para hacerse escuchar.

“No señor, no vengo a provocarte, eres mi gobernador… eres el gobernador del Estado y debes comportarte como tal. ¿Qué es eso de ir a provocar a los ejidatarios, a provocar a los campesinos…es tu obligación servirlos. Los recursos que tu manejas no son tuyos, son recursos públicos, de los contribuyentes”.

“¿Si me lo entiendes o te lo explico más despacito?”, le preguntó el enardecido ciudadano, quien con palmaditas en la espalda, fue conminado a tranquilizarse… y a retirarse del lugar.

“Te he aguantado mucho… no me provoques pues”, le advirtió el gobernador a su interlocutor para luego continuar con la conferencia.