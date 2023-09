Rindió AMLO su penúltimo informe

Campeche.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio hoy 1 de septiembre de 2023 su quinto informe de gobierno y por primera vez no fue en la Ciudad de México, desde Palacio Nacional, donde llevó a cabo este ejercicio para informar a la nación los avances en los diferentes rubros durante su administración.

Para su penúltimo informe como presidente, López Obrador eligió a Campeche como escenario para dar su mensaje en el que dio cuenta de la situación del país en materia económica, política social, seguridad, salud, infraestructura, entre otros. Conoce aquí todos los temas de los que habló el mandatario en su quinto informe.

Quinto Informe de López Obrador: los temas

Mexicana de Aviación volverá a volar en noviembre

La nueva línea aérea del gobierno Mexicana de Aviación volverá a volar en noviembre de este año, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo catalogó como “todo un acontecimiento”.

Refinería de Dos Bocas empezará producir petrolíferos hoy

A partir de este 1 de septiembre de 2023 la refinería de Dos Bocas empezará con la producción de petrolíferos y para finales de años se estima que estará produciendo en promedio 290 mil barriles diarios de gasolinas, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Producimos un millón 900 mil barriles diarios, se logró rescatar la actividad petrolera en lo relacionado con la producción de petróleo crudo. Las seis refinerías que heredamos han sido reparadas y han recibido mantenimiento con una inversión de 70 mil millones de pesos, por ello ha aumentado producción de 38 a 60%”, dijo.

Aeropuerto de Tulum iniciará operaciones a finales de 2023; Tren Maya, en diciembre

El aeropuerto de Tulum, que se llamará “Felipe Carrillo Puerto”, iniciará operaciones a finales de este año y el Tren Maya se inaugurará en diciembre, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Esta obra de mil 554 kilómetros es la más importante que se esté construyendo en el mundo, quiero agradecer a las empresas que están trabajando en la construcción del Tren Maya porque han cumplido, están haciendo un trabajo de muy buena calidad”, dijo.

Ningún maestro ganará menos de 16 mil pesos al mes: López Obrador

Durante su quinto informe, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ningún maestro va a ganar menos de 16 mil pesos al mes y se comprometió a que todos serán basificados antes de que termine su sexenio.

“Tomamos la decisión de que ningún maestro va a ganar menos de 16 mil pesos mensuales, es el mínimo. Mientras más crezca la economía y aumente el salario en general, también tiene que ir aumentando el salario de los maestros”, anunció.

López Obrador reitera que presentará iniciativa para reformar el Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que presentará una iniciativa de reforma para “limpiar” el Poder Judicial ante varias “fundadas razones”, una de ellas el caso de los libros de texto y las liberaciones de delincuentes.

“Voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos. Es indispensable y urgente que jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo”, puntualizó.

López Obrador defiende los libros de texto; espera resolución final en Chihuahua y Coahuila

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió los contenidos de los nuevos libros de texto al asegurar que cuentan con “fundamentos científicos y con dimensión humanista” y dijo que esperan la resolución final en el caso de Chihuahua y Coahuila.

“Ya se distribuyeron 83 millones 638 mil de preescolar y primaria y están entregándose 41 millones 745 mil libros para secundaria. Como es sabido dos gobiernos estatales recurrieron, porque tienen ese derecho, a una controversia constitucional y un ministro de la Corte resolvió impedir que los jóvenes estudiantes cuenten con estos libros; sin embargo, estamos esperando la decisión definitiva y también la opinión de maestros, maestras y padres de familia para tomar una decisión definitiva sobre este lamentable asunto”, dijo.

López Obrador asegura que han invertido 100 mil mdp en jóvenes; critica que les llamaran ninis

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que en su gobierno se han invertido 100 mil millones de pesos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y criticó que en sexenios anteriores no se destinaran recursos para atenderlos y les llamaran “ninis”.

“En este programa hemos invertido 100 mil millones de pesos, 14 veces más que todo lo destinado a los jóvenes en los seis sexenios anteriores, prácticamente no se invertía nada y lo único que hicieron fue acuñar esa frase discriminatoria, nefasta de llamarles ninis, que ni estudian ni trabajan, pero no hacer nada para los jóvenes”, dijo.

Éxito del gobierno de la transformación, por combate a la corrupción: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el éxito de su gobierno “de la transformación” durante estos cinco años de gobierno se debe al combate a la corrupción y a que ya no hay privilegios fiscales para grandes corporaciones, además de la política de austeridad.

“¿Cuál ha sido la clave para lograr estos resultados? La clave está en no permitir la corrupción, parece algo elemental, sencillo, pero de eso depende el progreso con justicia en nuestro país, nada había dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. En eso ha consistido fundamentalmente el éxito del gobierno de la transformación. A diferencia de antes ahora no hay privilegios fiscales para las grandes corporaciones económicas y financieras que no pagaban impuestos, ahora se combate el huachicol”, puntualizó.

Remesas superarán los 60 mil mdd este año: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que este año las remesas superarán los 60 mil millones de dólares, una cifra récord, por lo que agradeció a los mexicanos en Estados Unidos que envían dinero a sus familias.

“Este año superarán los 60 mil millones de pesos, cifra récord que alivia mucho a 12 millones de familias, sobre todo en las comunidades más pobres y marginadas del país”, comentó.

Ha quedado demostrado que modelo de desarrollo es eficaz: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en sus casi 5 años de gobierno ha quedado demostrado que su modelo de desarrollo denominado “humanismo mexicano” es eficaz y “funciona de manera excepcional”.

“Nuestro modelo se sustenta en atender primero a la base de la pirámide social y eso es lo que está generando mejores ingresos en las familias, bienestar y la felicidad de la mayoría del pueblo de México y garantiza condiciones básicas e indispensables para el fomento de la inversión nacional, extranjera, crecimiento económico, generación de empleos, gobernabilidad y paz social”, puntualizó.