Renuncia Subdirector del Deporte municipal

La Paz, Baja California Sur.– Luego de protagonizar un incidente con policías municipales el pasado fin de semana, a la salida de un céntrico bar paceño, este martes; Héctor Castro presentó su renuncia al cargo como subdirector del Deporte en La Paz.

Al hasta hoy funcionario municipal se le señaló por haber “faltado al respeto” a los agentes de la unidad policiaca SPM-242 quienes le señalaron que su vehículo estaba estacionado en lugar para discapacitados en las calles de Mutualismo y 16 de Septiembre, en pleno centro porteño.

En el reporte del fin de semana pasado, los agentes, consignaron la actitud agresiva de Héctor Castro y sus acompañantes quienes terminaron ante un Juez cívico.

El incidente al parecer no pasó a mayores, pero este martes, en redes sociales el funcionario Municipal, Héctor Castro jr, dio a conocer el fin de su relación laboral de 5 años en el Ayuntamiento paceño.

“…me voy muy tranquilo y con la frente en alto, cumplí con mi trabajo al máximo, con eficiencia y responsabilidad, con todas las ganas de servir a quien así lo requiriera y dentro de las facultades que me confirieron mis superiores”.

Tras agradecer a los compañeros y amistades forjadas en el trabajo, Castro reconoció que “los errores y los aciertos nos sirven para seguir creciendo como seres humanos, si llegué a fallar pido disculpas, es de humanos equivocarse, los tropiezos en la vida te sirven para corregir el camino y también aprendes a valorar con quienes sí y con quienes no puedes seguir transitando en este andar del día a día. La mejor de las suertes a quienes me tienen estima y cariño y a quienes no que dios me los bendiga”, puntualizó el ex funcionario en su mensaje.