EL FARO VIEJO, TRES DELITOS

Los Cabos, Baja California Sur.- El Ejido Cabo San Lucas vende una propiedad nacional por la que recibe varios millones de dólares a un particular que ahora quiere venderla a extranjeros. La compraventa Ejido Cabo San Lucas a las empresas de Ernesto Coppel no resiste un análisis jurídico, es ilícita de origen. EL EJIDO LUCRÓ CON UN BIEN NACIONAL. ¿Ignorancia o codicia?

Restringir el acceso al Faro Viejo al público, además de una burla, es completamente ilegal.

Autorizar un proyecto inmobiliario, explotando el segundo símbolo identitario de San Lucas es vergonzoso. Se nota que el Sr. Coppel no es sudcaliforniano; es “sinaloense”.

Al rato, ¿una cafetería sobre el arco? ¿o una suite de tiempo compartido?

A Francisco Bulnes, en Grand Solmar, le cancelaron una cabina de spa porque se acercaba al acantilado. ¿Aquí SEMARNAT está calladita o muy $sospecho$sa? Tema de Mañanera.

Este despojo al pueblo cabeño no lo resolverá El Municipio (no tiene conocimientos jurídicos), ni el Gobernador (no tiene voluntad ni ganas de trabajar) Pero lo hará la Federación. Los tiempos electorales son buenos para debatirlo.

Y tú: ¿A favor o en contra de que El Faro Viejo sea devuelto a los cabeños?