A no “satanizar” los libros de texto, convoca el Obispo

La Paz, Baja California Sur.- A “no satanizar” los nuevos libros de texto que se utilizarán en el ciclo escolar que arranca este lunes, convocó el obispo de la Diócesis de La Paz, Miguel Angel Alba Díaz en un mensaje dirigido a la comunidad católica sudcaliforniana.

El religioso convocó a la comunidad a “no desanimarse y desalentarse” pues reconoció que “no todo es error, no todo es mentira y no todo está mal”.

Los libros de texto para alumnos de educación básica “tienen cosas buenas, cosas muy buenas que deben ser aprovechadas o rescatadas, aunque en cierto también que no podemos canonizarlos porque contienen errores garrafales en cuestiones de ciencia, matemáticas, historia en cosmología… además de errores de tipo ideológico”, añadió.

Ante esto, el Obispo se opuso a la propuesta de quemar los libros de texto. “No estamos en la época de la inquisición», insistió.

El dirigente de los católicos de BCS externó su confianza en que los profesores “sabrán usar su criterio para distinguir en los libros de texto que cosa es error, que cosa es verdad, que enseñar y que no enseñar».

Alba Díaz reconoció que los nuevos libros de texto han generado un gran y polarizado debate nacional “ya que son varios los estados gobernados principalmente por los partidos opuestos a MORENA que se han negado a recibir los libros con el apoyo de padres de familia y de la Suprema Corte de Justicia».

Pero, también profesores de la CNTE se ha negado a recibirlos, pues fueron excluidos del proceso de planeación y elaboración.

Asimismo, pidió a los padres “estar más al pendiente que siempre” de la educación que reciben sus hijos.

Finalmente insistió en el carácter laico de la educación, que se refiere no solo a no adoctrinar sobre alguna religión sino a ninguna ideología, pues a su consideración los libros de texto “desgraciadamente, sí, tratan de adoctrinar en ideologías en las que no todos estamos de acuerdo que son la ideología de género, ideología política e ideología marxista que quiere explicar la historia cómo lucha de clases. Cuando entra la ideología entran los prejuicios y la educación deja de ser laica. Cuando se quiere canonizar la obra del actual gobierno y de sus agentes poniéndolos como si fueran los héroes patrios en el marco de la 4ta transformación existe un verdadero error que debemos evitar”, advirtió.

“La historia juzgará a los presentes actores sociales y políticos», concluyó el jerarca religioso.