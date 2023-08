Marcharon contra los nuevos libros de texto

La Paz, Baja California Sur.- Decenas de padres de familia marcharon la tarde-noche de este sábado por las calles de La Paz para externar su rechazo a los contenidos de los libros de texto que se entregarán en este nuevo ciclo escolar que arranca el próximo lunes.

Encabezados por el dirigente del Frente en Defensa por la Familia, Rafael Loera, los padres comenzaron a caminar desde el Parque Morelos, en la calle 5 de Febrero para dirigirse a Palacio de Gobierno gritando consignas como “No a los libros de texto… no a la Nueva Escuela Mexicana… ¡con los niños no!… no la hipersexualización de los niños… no a la ideología de género… no a la Ley Trans infantil”.

Los paterfamilias blandiendo mantas con la leyenda “Educación si, adoctrinamiento no” exigieron a las autoridades educativas que “con los niños no se metan”.

Los manifestantes dejaron claro que no quieren que en los nuevos libros de texto se aborden temas de ideología de género, marxismo, hipersexualización de los niños como presuntamente trata de hacerlo la “Nueva Escuela Mexicana”.

No a la imposición del Gobierno… queremos biología, no ideología…con mis hijos no”, insistieron durante todo el trayecto desde el parque Morelos hasta el Palacio de Cantera.