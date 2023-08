¿Nombres raros? Qué tal Aguideame

CDMX:- Al papá de Gladis no le bastó con llevar en su pecho los colores del América, pues fue tanto su fanatismo por la escuadra de Coapa que le puso a su hija el nombre de Aguideame.

Si, el nombre de la que hoy es una jovencita, es la abreviatura de “Aguilas del América”, paterna ocurrencia que se ha vuelto viral en las redes.

Y es que el don ya no pudo ponerle América a Aguideame, pues su esposa e hija mayor ya se llaman así.

La pasión por el América de sus padres se vio reflejado en el nombre de la joven y para constatar que se llama así, compartió su credencial del INE.

“Todavía había personas que dudaban que me llamara así (Aguideame), pero a ver si ya con esto. Me han saturado la bandeja de mensajes, de solicitudes de amistad, notificaciones, mis seguidores en Instagram estallaron. Por esa misma razón no he podido darle respuesta a todos, ni he visto todas las publicaciones porque son muchas páginas”, mencionó la joven Aguideame.

Asimismo, explicó que su mamá y su hermana se llaman América, mientras que su papá y hermano llevan el nombre de Héctor.

Todo comenzó con una publicación en redes sociales, donde se preguntó cuál era el nombre más extraño que hayan escuchado en las escuelas.

“El mío, me llamo Aguideame (significa Águilas del América, mi papá se lo inventó abreviando la palabra)”, comentó.

La joven nunca creyó que la publicación tuviera un gran alcance y afirmó que sus papás son grandes aficionados del América. Y sí, ella también le va al cuadro de Coapa.