Hay conflicto de interés a favor de Sheinbaum

Gerardo Fernández Noroña señala como conflicto de interés la participación de la diputada Ivonne Cisneros en la Comisión de Encuestas, ya que “es parcial y apoya a Claudia Sheinbaum”

CDMX.- El aspirante a coordinador de la Defensa de la Transformación, Gerardo Fernández Noroña, solicitará al presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, que no participe la diputada federal de Morena, Ivonne Cisneros en la Comisión de Encuestas, al considerar que incurre en un conflicto de interés, es parcial y apoya a Claudia Sheinbaum.

El diputado federal del PT con licencia señaló que la diputada federal incurre en un conflicto de interés al participar en el proceso de selección. Argumentó que los lineamientos de Morena no permiten que los integrantes de la Comisión de Encuestas estar en ningún cargo, ni responsabilidad, ni aspirar a una candidatura. Acusó a Cisneros Luján de tener animadversión contra él.

“Yo creo que sí hay un conflicto de interés para decirlo claro. Me parece que ayudaría que ella no estuviese encabezando la Comisión de Encuestas. No quito el dedo del renglón que la diputada Cisneros debería recusar”, sostuvo.

Fernández Noroña indicó que esta inconformidad fue planteada al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, quien le argumentó que por lo tiempos de la encuesta no era viable.

Otra de las inconformidades que tiene el aspirante y que dijo expondrá formalmente al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo este jueves, es que en el levantamiento de las encuestas no se haga en hogares con publicidad de la y los aspirantes. Reprochó que no se permita ir a hogares con claras simpatías, pero se permitan los espectaculares.

“Ellos discutieron los lineamientos y nosotros solo los aceptamos. Hablé con Mario Delgado, que hayan impuesto unilateralmente la determinación que no vayan a levantar la encuesta donde no haya propaganda de algún aspirante. Ahora resulta que lo único que hemos hecho, las cartulinas de Noroña es pueblo no se pueda”, lamentó.

Gerardo Fernández Noroña presentó los resultados del sondeo callejero que promocionó en 31 estados del país a excepción de Baja California Sur por el huracán.

Aseguró que fue el ganador con 37.98%; en segundo lugar Claudia Sheinbaum, con 33.56%. En tercer lugar, Marcelo Ebrard, con 16.89%. En cuarto lugar con 9.02%, Adán Augusto López. En quinto lugar Ricardo Monreal, con 1.51%, y en sexto lugar Manuel Velasco, con 1.04%.