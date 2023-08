Densidad hotelera, accesos a playas y camino costero, los problemas del PDU de Los Cabos

Los Cabos, Baja California Sur.– El principal problema del nuevo Plan de Desarrollo Urbano (PDU), “es la densidad hotelera, accesos a playas y camino costero” consideró el abogado y comisionado de “México Unido por sus Playas”, Rafael Vázquez Covarrubias al reunirse este jueves con integrantes del Grupo Madrugadores Los Cabos.

“Los ciudadanos deben exigir resultados al gobierno para frenar las prácticas que son una amenaza para el destino”, añadió.

“Si no se toma acción frente a estos problemas sociales que están surgiendo a nivel regional, Los Cabos podría enfrentar las mismas consecuencias que han afectado a otros destinos turísticos como Cancún y Acapulco. Estos destinos han experimentado una descomposición en su comunidad debido a la falta de activación y participación de diversos sectores sociales”, advirtió.

El invitado del Grupo Madrugadores de Los Cabos habló de tres temas en el marco del PDU, “un documento de más de 1,500 hojas, algo complejo, y muchos ciudadanos no saben siquiera cómo van a participar. Este es uno de los candados que los gobiernos quieren poner para evitar ese proceso de participación pública”.

Desde que inició el tema del PDU, dio a conocer se concretó a recibir información que le hicieron llegar diversos sectores sobre cómo se iba a desenvolver este escenario.

En ese documento expusieron ciertos avances de cómo se iba a desarrollar el proceso de la consulta pública y qué temas se iban a tratar. Ellos habían considerado 8 puntos, entre ellos, no estaban el uso de suelo habitacional, el uso de suelo mixto intenso, la densidad hotelera, accesos a las playas, movilidad y caminos costeros de Cabo del Este.

“De esos puntos, hay muchos que preocupan a la sociedad, entre ellos, el camino costero de Cabo del Este, los accesos a las playas y el tema de la densidad hotelera que se propone, lo cual representa un riesgo. Seguir con esa densidad hotelera con la que se ha venido construyendo, e incluso aumentarla por cuestiones económicas, son riesgos emergentes que van a amenazar a nuestra sociedad” señaló Vázquez Covarrubias.

“Lo que se encuentra en el PDU son amenazas emergentes que se deben evitar. En el asunto de la densidad hotelera, no se puede seguir construyendo como en la actualidad, aumentando los niveles de construcción debido al tema muy delicado que es el calentamiento global. Esto es una realidad que nos ha alcanzado. Es algo muy delicado que los gobiernos ocultan mucha información, pero si nosotros no modificamos nuestra conducta con el medio ambiente, no vamos a llegar ni siquiera al 2050”.

Aseveró que “si el Alcalde no hace una modificación a ese proceso de consulta pública, la sociedad tiene que exigir abordar y entrar en estos temas, porque de hacerlo así, la nómina social, donde no se respeta nada y hay un desorden y no hay apego a las normas, nos va a consumir y nos va a destruir, como ya está sucediendo en este momento. Por eso, es necesario actuar”, insistió.

“Los ciudadanos deben leer la estrategia del documento y observar si se está vinculando en lo que es la cereza del pastel, en el punto 6 del PDU, porque ahí están las acciones que desde el momento en que se pretende eliminar un camino rural costero que fue otorgado para el beneficio del bien común. Este PDU representa un riesgo, con la consecuencia de perder los 8 kilómetros de playa que quieren quedarse. Basta con ver qué hay al lado del desarrollo turístico integral de la Playa: drogadicción, alcoholismo, violencia y degradación del tejido social de la comunidad, porque se perdieron esos espacios comunes que en su momento existían”, puntualizó Vázquez Covarrubias.