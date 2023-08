Ahora va la FGR contra la esposa del anestesiólogo

Los Cabos, Baja California Sur.- La Fiscalía General de la República ahora va sobre la esposa de Gustavo Aguirre Castro, el anestesiólogo acusado de posesión de fentanilo y a quien la autoridad federal aseguró su vivienda ubicada en Los Cabos.

Antonio Juárez, abogado del anestesiólogo, denunció hay un nuevo aseguramiento «ahora en contra de la doctora Mónica Jáuregui esposa de Gustavo Aguirre Castro.

«Persecución y abuso de autoridad, ahora contra la pediatra esposa de Gustavo Dardwin de parte de la FGR en BCS» denunció el abogado, al explicar que por orden de un juez de distrito, la FGR entregó la casa al galeno. «Momentos después se informó que iniciaron una carpeta de investigación ahora contra la pediatra y volvieron a asegurar el inmueble por el mismo caso del Fentanilo que ya le habían acusado a él».

Estos actos «actos irregulares y corrupción que muestran la desesperación, mala fe y dolo» de la Fiscalía insistió el representante legal del médico.

Por su parte, Mónica Jáuregui, pediatra, externó su «enojo y mucha frustración» ante el proceder de la FGR.

«… eso no está bien, es un abuso de autoridad… evidentemente están buscando cosas para involucrarnos, pero no las hay… en mi casa no las hay… es una burla de verdad», lamentó la pediatra.

«Te entrego la casa, pero la voy a volver a sellar, por que ahora estás en mi carpeta como involucrada por el uso de sustancias», le dijo personal de la fiscalía a la médico.

Tras lamentar que las autoridades han fracturado a su familia, Jáuregui confesó que «cuestiona mucho si vale la pena seguir siendo médico».