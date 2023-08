Asegura Noroña que “dará la sorpresa”

Noroña aseguró que es optimista y cree que va a dar la gran sorpresa en el proceso para elegir al coordinador nacional de Morena.

Morelos.- Gerardo Fernández Noroña aseguró que es optimista y cree que va a dar la gran sorpresa en el proceso para elegir al coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación de Morena.

En una asamblea informativa en Cuautla, Morelos, rechazó los discursos de quienes buscan dividir a las llamadas “corcholatas”, al señalar que todos son iguales y valen lo mismo. “No porque seas blanco o moreno vas a valer más o menos. Todos valemos lo mismo”.

Gerardo Fernandez Noroña invitó a sus simpatizantes a colocar en la puerta o ventana de sus hogares una lona, cartel o cartulina en donde se pueda leer la frase “Noroña es Pueblo”.

“Piensan que no valgo nada, piensan que solo estoy viendo qué me toca, pero no, les vamos a ganar la coordinación de la 4T, vamos a hacer esta hazaña colectiva”, manifestó.

Previamente, en Tepoztlán, el petista lamentó las recientes declaraciones de Marcelo Ebrard, que cuestionaban la legalidad de la elección en Morena.

Indicó que a estas alturas del proceso interno «no se puede perder la cabeza», y minimizar la trayectoria de los demás participantes.

«Es una insidia que no debería darse entre compañeros, ayer dijo que yo no soy de Morena. Bueno, yo no quise afiliarme hace unos meses por la puerta trasera, como él lo hizo a Morena, yo soy del movimiento, quién me lo va a regatear”, cuestionó.