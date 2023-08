¿Qué pasa con Calafia Airlines?

Los Cabos, Baja California Sur.- Calafia Airlines, la aerolínea regional que conecta Los Cabos y La Paz con el macizo continental, sin previo aviso, ha dejado de prestar el servicio desde hace unos días.

La empresa cesó intempestivamente operaciones esta semana, y solo se conoció el hecho por las quejas de usuarios que se quedaron varados en el aeropuerto cabeño en espera de viajar a Los Mochis y solo recibieron como propuesta una reprogramación de su vuelo para septiembre o un reembolso que se hará efectivo hasta dentro de 90 días.

Sin embargo, aún es posible “comprar” un boleto en la página web de Calafia Airlines.

La empresa de transporte aéreo que comenzó a operar en el 2014, y aunque no se han dado a conocer las causas de la suspensión de sus rutas, trascendió que no se debe a problemas con la autoridad aérea, si no a dificultades al interior de la compañía regional que cubría los destinos de Los Cabos, La Paz, Ciudad Obregón, Chihuahua, Culiacán, Hermosillo y Guadalajara con una sola aeronave.