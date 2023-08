Quiere Paola Espinosa la CONADE

La Paz, Baja California Sur.- Después de varios desencuentros con Ana Gabriela Guevara, la clavadista sudcaliforniana, Paola Espinosa aceptó que “tiene interés” en trabajar en la CONADE y todavía más, tras el “mal trabajo” realizado por la velocista sonorense al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

La medallista olímpica, Paola Espinosa, ya en reciente ocasión había considerado que “la administración actual (… ) es la peor que ha habido en la historia del deporte en México, pero estoy segura que cada uno de los atletas está haciendo todo lo posible por salir adelante y todos los que estamos afuera nos corresponde apoyarlos y señalar lo que está bien y lo que no” .

Ahora, la sudcaliforniana responde a los periodistas que le preguntaron si se ve como presidenta de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

“Nunca he dicho que no; al contrario, me encantaría apoyar al deporte desde cualquier trinchera. Si es la CONADE perfecto, sino también”, admitió la medallista de plata en Londres 2012.

“Tengo la experiencia ya de muchísimos años, pero creo que sí me gustaría si se da y si no, no pasa absolutamente nada”, agregó finalmente Paola Espinosa.