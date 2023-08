Corre película

Los Cabos, Baja California Sur.- Tres largo y tres cortometrajes conforman la muestra itinerante “La Baja Inspira” que durante agosto se exhibirá de manera gratuita en La Paz, Loreto, Mulegé, Todos Santos y Los Cabos.

Este ciclo de películas inspiradas en la Baja es una iniciativa de Producciones Sombra del Oriente en colaboración con Los Cabos International.

Off the road (México y Estados Unidos | 2020), Camino a Marte ( México | 2017 ) y The gigantes, (México, Estados Unidos) son los cortometrajes que serán exhibidos en San José del Cabo y La Paz, mientras que en Todos Santos, se proyectarán los cortos Algún día caerá (México | 2022), Ir y volver, (México, Bélgica y Hungría | 2021) y Por los viejos tiempos, esto durante agosto, en breve se dará a conocer la programación de septiembre.

Consulta la programación completa aquí: https://ficloscabos.org/labajainspiraitinerante.html