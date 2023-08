Pausa el PRD su participación en comité del frente opositor

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, advirtió que su partido no permitirá ser excluido del proceso, al ser una fuerza política aliada en la oposición

CDMX.- El PRD se declaró «en pausa» en su participación en el comité organizador del Frente Amplio, hasta que se aclaré la exclusión de sus aspirantes Silvano Aureoles Conejo y Miguel Ángel Mancera, de la siguiente fase del Frente Amplio por México.

Así lo informó el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, quien advirtió que su partido no permitirá ser excluido del proceso, al ser una fuerza política aliada en la oposición.

«Nos mantenemos en el Frente, pero hoy anunciamos que, establecemos una pausa en nuestra participación en los trabajos del comité organizador a la espera que se den las aclaraciones pertinentes y suficientes, como lo han estado planteando nuestros dos aspirantes», informó.

Acompañado del senador Miguel Ángel Mancera, y el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, el dirigente del PRD calificó de «extraño» los criterios de último momento de las firmas que solo afectaron a ambos perredistas. Sin responsabilizar a nadie de sus aliados del PRI y PAN, manifestó que las exclusiones políticas no van bien con el actual proceso de la oposición.

“No vamos a aceptar exclusiones políticas de nadie que quiera estarlas impulsando. No estamos acusando a nadie en particular, pero, resulta extraño que estos criterios que se vienen aplicar, solamente vinieron a impactar de manera negativa a nuestros dos aspirantes y no a otros que tenían los otros partidos también una cantidad importante de firmas», advirtió.

Jesús Zambrano sostuvo que ambos perredistas alcanzaron alrededor de 500 mil firmas en todo el país y se acataron los lineamientos establecidos por el comité organizador. Convocados en la Cámara de Diputados con las y los legisladores perredistas, informó que este jueves solicitará la reunión con el comité para aclarar la exclusión de su partido en la búsqueda de la candidatura presidencial del 2024.

