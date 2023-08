Lanzan libro de programación para bebés

Estados Unidos.- El ingeniero informático Chase Roberts cree que hay una clara falta de libros para bebés de temáticas informáticas, por lo que ha tomado el asunto en sus propias manos, construyendo un libro interactivo de circuitos lógicos llamado Computer Engineering for Babies.

Como la mayoría de los libros de cartón, Computer Engineering for Babies es colorido y brillante. Las gruesas páginas se vuelven para revelar diagramas esquemáticos simples para una serie de circuitos lógicos, y los agujeros cortados proporcionan a los pequeños dedos botones de acceso, comenzando con un simple interruptor para un LED.

El libro recorre las puertas lógicas más comunes antes de introducir algo un poco más complejo: un circuito de pestillo, reconfigurando los dos botones para que actúen como entradas de ajuste y reinicio.

«Hace unos 5 años, cuando mi hijo Frank todavía era un bebé, noté su fascinación por los botones, interruptores y palancas», explica Roberts. «A menudo me pedía que lo sostuviera junto a un interruptor de luz solo para que él pudiera apagarlo, girar la cabeza para confirmar que la bombilla se había apagado, y girar de nuevo para volver a girar y volver a encender el interruptor. Una y otra vez. Estaba tan fascinado por la causa y el efecto de un interruptor y una bombilla».

«Aproximadamente al mismo tiempo, me costaba muchísimo mantenerlo entretenido y en silencio durante las reuniones de la iglesia, y me enamoré de la idea de un libro simple con botones y luces. Ingeniería informática para bebés está diseñado para ser (silenciosamente) entretenido, mientras ayuda a desarrollar la intuición básica para conceptos simples de lógica digital», agrega Roberts.

Computer Engineering for Babies tiene 6 páginas. Cada una tiene una función diferente; WIRE, NOT, O, AND, XOR y LATCH. Los sensores del libro detectan en qué página te encuentras, de modo que los botones pueden tener diferentes funciones según la página activa.

Por ejemplo, cuando abres la página AND, el LED solo se enciende cuando se presionan ambos botones. Y cuando está abierto en la página NOT, el LED está encendido mientras NO se presione el botón. Y cada página enciende el LED con un color diferente.

El fabuloso libro se está financiando actualmente en Kickstarter, con un costo de USD 27 por copia, que debería durar alrededor de un año antes de que se agote la batería, reemplazable por el usuario.