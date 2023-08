Reprograman el torneo «Pescando en Comondú 2023»

Comondú, Baja California Sur.- Debido a los efectos causados por la cercanía del fenómeno meteorológico «Eugene» y siguiendo las indicaciones de la Capitanía de Puerto, es que se tomó la decisión de reprogramar el torneo «Pescando en Comondú 2023» que debía llevarse a cabo el próximo sábado.

La nueva fecha acordada para el torneo es el 18 y 19 de agosto en Puerto San Carlos.

El Fideicomiso para el desarrollo y promoción de la pesca deportiva sustentable (FONMAR) aclaró que «la seguridad y salvaguarda de la vida son prioritarias», por ello se reprogramó el «Pescando en Comondú», torneo arranque del serial Fishing in the Five 2023-2024.

Este torneo a realizarse en Puerto San Carlos tiene medio millón en bolsa garantizada en captura de garropa.

Así que reagenda para el 18 y 19 de agosto la fecha en la que no solo habrá torneo de pesca, también una expogastronómica con lo mejor de la cocina sudcaliforniana.